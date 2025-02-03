РИА Новости: Четыре лифта получили повреждения при взрыве в ЖК «Алые паруса»

Четыре лифта получили повреждения при взрыве в ЖК «Алые паруса». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«По предварительной информации, взрывом в холле повреждены четыре лифта», — рассказал источник.

Уточняется, что спасатели завершили работу на месте происшествия.

3 февраля стало известно, что в элитном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел взрыв. Взрывом разрушило потолок в холле на первом этаже. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, но позже выяснилось, что пострадали пять человек: консьерж и жильцы. По предварительной информации, одного человека не спасли.

По данным источника канала SHOT, самодельное взрывное устройство (или граната) было заложено под потолком. Взрыв произошел, когда несколько человек, в том числе одна женщина, шли через холл к выходу из жилого комплекса.

Источники в правоохранительных органах Telegram-канала Mash считают основной версией инцидента покушение на президента Федерации бокса ДНР и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Он пострадал и был госпитализирован. По неподтвержденным данным, сработало устройство, оснащенное радиоуправляемым механизмом.

В октябре 2024 года эвакуация произошла в торговом центре в Москве в районе Солнцево. Telegram-канал Baza сообщал, что посетителям московского торгового центра «Мозаика» пришлось ломать двери во время пожарной эвакуации, поскольку предназначенные для нее выходы оказались заперты.

Ранее сообщалось, что целью покушения при взрыве в ЖК «Алые паруса» мог быть глава Федерации бокса ДНР Саркисян.