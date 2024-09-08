Посетителям торгового центра в Москве пришлось ломать двери при эвакуации

Посетителям московского торгового центра «Мозаика» пришлось ломать двери во время пожарной эвакуации, поскольку эвакуационные выходы оказались заперты. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

7 сентября около 21:00 мск в торговом центре произошло задымление. На место были вызваны пожарные, а всем посетителям было дано указание эвакуироваться.

Как рассказали посетители, которые во время начала пожара находились в кинотеатре, их всех направили к одному выходу. Сотрудники «Мозаики» сказали людям, что там они смогут выйти на улицу, однако на месте выяснилось, что проход закрыт. В итоге эвакуационные двери пришлось ломать.

По словам одного из посетителей торгового центра, люди не знали, что делать, и стали метаться. Через пару минут одну из створок дверей удалось выломать, и посетители смогли покинуть здание.

До этого в подмосковном Одинцово эвакуировали торговый центр «Дубрава». Здание было оцеплено сотрудниками Росгвардии.

Ранее опрос показал, что треть россиян не знают, как вести себя при чрезвычайной ситуации.