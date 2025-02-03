В Москве закрыт торговый центр, находящийся неподалеку от места взрыва в ЖК «Алые паруса»

Торговый центр «Щука», который находится недалеко от места взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве, закрыт. Об этом сообщает РИА Новости.

Двери ТЦ закрыты, десятки посетителей ожидают открытия на улице. Закрыт вход в ТЦ и со стороны метрополитена.

Руководитель главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Андрей Стрижов направился на место взрыва в элитном жилом комплексе «Алые паруса».

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, по факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Также столичная прокуратура взяла на контроль ход расследования инцидента.

Инцидент в элитном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. От взрыва разрушился потолок в холле на первом этаже. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, но позже стало известно о пяти пострадавших: консьерже и жильцах.

По данным источника канала SHOT, самодельное взрывное устройство или граната была заложена под потолком. Взрыв произошел, когда несколько человек, в том числе женщина, шли через холл к выходу из жилкомплекса.

Предположительно, взрыв мог быть покушением.

Ранее на северо-востоке Москвы загорелся ангар с газовыми баллонами.