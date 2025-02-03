Глава столичного управления СК России выехал на место взрыва в жилом комплексе

Руководитель главного следственного управления СК РФ по Москве Андрей Стрижов направился на место взрыва в элитном жилом комплексе «Алые паруса». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«На место происшествия выехал руководитель Главного следственного управления по городу Москве Андрей Александрович Стрижов», — говорится в сообщении.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, по факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Также столичная прокуратура взяла на контроль ход расследования инцидента.
Инцидент в элитном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. От взрыва разрушился потолок в холле на первом этаже. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, но позже стало известно о пяти пострадавших: консьерже и жильцах.
По данным источника канала SHOT, самодельное взрывное устройство или граната была заложена под потолком. Взрыв произошел, когда несколько человек, в том числе женщина, шли через холл к выходу из жилкомплекса.
Предположительно, взрыв мог быть покушением.
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