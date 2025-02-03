Прокуратура и СК начали проверку взрыва в московском ЖК

СК возбудил уголовное дело после взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Также столичная прокуратура взяла на контроль ход расследования инцидента.

Инцидент в элитном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. От взрыва разворотило потолок в холле на первом этаже. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, но позже канал уточнил, что пострадали пять человек: консьерж и жильцы.

По данным источника канала SHOT, самодельное взрывное устройство или граната были заложены под потолком. Взрыв произошел, когда несколько человек, в том числе женщина, шли через холл к выходу из жилкомплекса.

Baza также сообщила, что, по предварительным данным, взрывчатка сдетонировала в лифтовом холле. Однако пока не установлено точно, где она была заложена.

Ранее в Петербурге ребенок попал в больницу после опытов с химией на детской площадке.