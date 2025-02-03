Названа одна из версий взрыва в элитном ЖК в Москве

Взрыв в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве произошел тогда, когда один из жильцов зашел в подъезд с охранниками. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
«Консьерж утверждает, что это ранее видел этого человека в доме и несколько раз по телевизору», — говорится в материале.
Предположительно, взрыв мог быть покушением. В результате случившегося жилец скончался.
По предварительным данным, в лифтовом холле сдетонировало взрывное устройство, однако где оно было заложено, пока неизвестно.
Инцидент в элитном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. От взрыва разрушился потолок в холле на первом этаже. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, но позже стало известно о пяти пострадавших: консьерже и жильцах.
По данным источника канала SHOT, самодельное взрывное устройство или граната была заложена под потолком. Взрыв произошел, когда несколько человек, в том числе женщина, шли через холл к выходу из жилкомплекса.
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