Названа одна из версий взрыва в элитном ЖК в Москве

112: взрыв в «Алых парусах» в Москве мог быть покушением

Взрыв в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве произошел тогда, когда один из жильцов зашел в подъезд с охранниками. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Консьерж утверждает, что это ранее видел этого человека в доме и несколько раз по телевизору», — говорится в материале.

Предположительно, взрыв мог быть покушением. В результате случившегося жилец скончался.

По предварительным данным, в лифтовом холле сдетонировало взрывное устройство, однако где оно было заложено, пока неизвестно.

Инцидент в элитном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. От взрыва разрушился потолок в холле на первом этаже. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, но позже стало известно о пяти пострадавших: консьерже и жильцах.

По данным источника канала SHOT, самодельное взрывное устройство или граната была заложена под потолком. Взрыв произошел, когда несколько человек, в том числе женщина, шли через холл к выходу из жилкомплекса.

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