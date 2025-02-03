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Аэропорт Саратова возобновил работу

Росавиация: в аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
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ЧП Саратов/VK

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написал представитель ведомства.

Несколькими часами ранее в нескольких аэропортах России ввели временные ограничения. Речь шла о воздушных гаванях Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска. Причины произошедшего не уточнялись.

Вечером 2 февраля в Волгограде ограничили работу аэропорта для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Позже ограничения были сняты.

1 февраля в аэропорту Ульяновска также ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Что стало причиной введения временных ограничений, в Росавиации не уточнили.

Ранее кадры падения медицинского самолета в Филадельфии попали в сеть.

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