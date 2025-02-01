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Кадры падения медицинского самолета в Филадельфии попали в сеть

В сети появились кадры падения медицинского самолета на дома в Филадельфии
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Karolis Kavolelis/Shutterstock

В сети появились кадры падения медицинского самолета на дома в Филадельфии (штат Пенсильвания). Видео опубликовало РИА Новости, ссылаясь на очевидцев крушения.

На кадрах видно, что самолет падал на очень высокой скорости, после чего он взорвался, врезавшись в жилые дома.

До этого радиоведущий из Филадельфии Рич Зеоли в эфире телеканала Fox News сообщил, что на борту потерпевшего крушение в Филадельфии (штат Пенсильвания) самолета могли взорваться баллоны с кислородом.

Речь идет о самолете модели Learjet 55, который принадлежал медицинской транспортной компании Jet Rescue Air Ambulance. Он следовал в аэропорт Спрингфилд-Брэнсон в штате Миссури.

Как отмечает канал, воздушное судно исчезло с радаров через 30 секунд после взлета из аэропорта на северо-востоке Филадельфии, находясь на высоте 1600 футов (487 метров). В самолете, который определили как медицинский борт, находилось не менее шести членов экипажа и пассажиров, в том числе ребенок-пациент.

Ранее в США объяснили, почему пилот разбившегося в Вашингтоне вертолета не заметил самолет.

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