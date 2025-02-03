Приставы начали взыскивать задолженности с издателя «Медиазоны»

ТАСС: более 750 тысяч рублей задолженности взыскивают в РФ с Верзилова

Судебные приставы приступили к процедуре взыскания более 750 тысяч рублей задолженности с издателя «Медиазоны» (признана в РФ иностранным агентом) Петра Верзилова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

Согласно документам, приставы взыщут с Верзилова задолженность по кредитам на сумму более 657 тысяч рублей. Также на издателе «Медиазоны» висит долг по исполнительным документам и сборам на сумму свыше 22 тысяч рублей.

Помимо этого, за Верзиловым значится взыскание имущественного характера на более 40 тысяч рублей и штраф в размере 35 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента, следует из документов.

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Верзилова к 8,5 года колонии общего режима за дискредитацию российской армии. Верзилову также запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение четырех лет.

Однако в марте 2024 года Мосгорсуд отменил заочный приговор издателю «Медиазоны». Дело направили в Басманный суд Москвы для нового рассмотрения.

В апреле участник группы Pussy Riot был повторно осужден по делу о распространении ложной информации о российской армии. Верзилова приговорили к восьми годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Верзилов также объявлен в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства.

Ранее Петра Верзилова внесли в реестр террористов и экстремистов.