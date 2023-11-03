Издателя «Медиазоны» Верзилова* приговорили к 8,5 года тюрьмы из-за фейков о ВС РФ

Басманный суд Москвы заочно приговорил издателя «Медиазоны» и участника группы Pussy Riot Петра Верзилова (и он, и СМИ признаны в России иноагентами) к 8,5 года колонии общего режима за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение судьи.

«Признать Верзилова П. Ю. виновным и назначить ему восемь лет шесть месяцев колонии общего режима», — огласили решение в зале суда.

Верзилову также запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение четырех лет.

Отмечается, что прокуратура требовала почти такое же наказание, но срок в колонии должен был составить девять лет. Защитники Верзилова, в свою очередь, настаивали на его невиновности и просили оправдать подзащитного.

В начале октября 2023-го Петр Верзилов покинул «Медиазону» из-за своего участия в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Он заявил, что его деятельность может поставить под сомнение «неангажированность и независимость «Медиазоны».

Ранее московский суд отказался заочно арестовывать бывшую жену Верзилова Надежду Толоконникову (признана в РФ иностранным агентом).