Украинская певица Ольга Полякова на вечеринке у блогера Ники Белоцерковской (признана в РФ иностранным агентом) в Монако записала видео, которое разгневало жителей Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Все расслабились и думают, что сейчас пришел [Дональд] Трамп (президент США. — «Газета.Ru»), и война закончится, что не нужно ни на что собирать. А она не закончится...» — сказала Полякова.

Издание «Страна.ua» отметило, что вход на вечеринку стоил €10 тысяч. Пользователи соцсетей раскритиковали певицу, которая, посещая «роскошные вечеринки», призывает отправлять деньги Вооруженным силам Украины. Позже видеозапись была удалена.

1 февраля Трамп вновь заявил о намерении провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным для завершения конфликта на Украине, выразив надежду на достижение «значительных» результатов. В Кремле, в свою очередь, утверждали, что конкретных предложений от команды президента США не поступало.

29 января Путин сказал, что в настоящее время Зеленский не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией, так как срок его полномочий истек и он не является легитимным главой государства.

Ранее Арестович призвал жителей Украины признать поражение.