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В Подмосковье неизвестный запустил салют в отделении почты

SHOT: неизвестный запустил салют в отделении «Почты России» в Химках
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Неизвестный запустил салют в отделении «Почты России» в подмосковных Химках. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев произошедшего, посетители отделения «в ужасе выбегали на улицу».

По данным Telegram-канала Baza, неизвестный зашел в помещение «Почты России», «поставил упаковку ракет на пол и поджег».

21 декабря торговый центр «Гелиос» в подмосковном Королеве эвакуировали после взрыва петард. Отмечалось, что злоумышленник взорвал петарды в помещении многофункционального центра. В результате произошедшего никто не пострадал. Очевидцы рассказывали, что людей в торговый центр до сих пор не впускают. По их словам, после взрыва «все заискрилось, было страшно».

В этот же день сообщалось, что эвакуация торгового центра «Форт» в московском районе Отрадное произошла из-за взорвавшейся петарды, а не выстрелов. При этом изначально очевидцы говорили, что слышали «звуки стрельбы». Официальной информации о происшествии пока не поступало. На место выдвинулись оперативные службы.

Ранее мужчину, взорвавшего петарду в ТЦ в Королеве, задержали в отделении полиции.

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