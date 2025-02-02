Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МВД заявили, что в России нелегально находятся 670 тысяч мигрантов

Замглавы МВД Горовой: в РФ нелегально находятся 670 тысяч мигрантов
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Около 670 тысяч мигрантов находятся в России нелегально. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой в интервью kp.ru.

Он рассказал, что до 30 апреля иностранцы имеют право обратиться в МВД и профильные ведомства за легализацией своего статуса в России.

«После проверки по нашим специальным учетам и оценки отсутствия совершения правонарушений, посягающих на общественный порядок, мы урегулируем этим иностранным гражданам правовой статус. Если же нет, они обязаны выехать за границу», — сказал Горовой.

Накануне спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что с 5 февраля в России начнет работать режим высылки незаконных мигрантов. По его словам, данная мера направлена на повышение безопасности. Он добавил, что будет введена административная ответственность за нарушение правил въезда в страну и выезда из РФ. Закон также затронет оказание услуг для мигрантов, включенных в реестр контролируемых лиц.

1 января 2025 года президент России Владимир Путин дал поручение организовать обучение детей мигрантов русскому языку.

Ранее Медведев призвал выдворять из РФ мигрантов с наркозависимостью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами