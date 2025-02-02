В МВД заявили, что в России нелегально находятся 670 тысяч мигрантов

Около 670 тысяч мигрантов находятся в России нелегально. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой в интервью kp.ru.

Он рассказал, что до 30 апреля иностранцы имеют право обратиться в МВД и профильные ведомства за легализацией своего статуса в России.

«После проверки по нашим специальным учетам и оценки отсутствия совершения правонарушений, посягающих на общественный порядок, мы урегулируем этим иностранным гражданам правовой статус. Если же нет, они обязаны выехать за границу», — сказал Горовой.

Накануне спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что с 5 февраля в России начнет работать режим высылки незаконных мигрантов. По его словам, данная мера направлена на повышение безопасности. Он добавил, что будет введена административная ответственность за нарушение правил въезда в страну и выезда из РФ. Закон также затронет оказание услуг для мигрантов, включенных в реестр контролируемых лиц.

1 января 2025 года президент России Владимир Путин дал поручение организовать обучение детей мигрантов русскому языку.

Ранее Медведев призвал выдворять из РФ мигрантов с наркозависимостью.