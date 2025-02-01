Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали, когда в РФ начнет работать режим высылки незаконных мигрантов

Володин: режим высылки незаконных мигрантов начнет работать в РФ с 5 февраля
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

С 5 февраля в России начнет работать режим высылки незаконных мигрантов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Те, кто не соблюдает законодательство Российской Федерации или утратил право на легальное пребывание здесь, не должны находиться в нашей стране», — заявил он.

По словам Володина, данная мера направлена на повышение безопасности. Он добавил, что будет введена административная ответственность за нарушение правил въезда в страну и выезда из РФ. Закон также затронет оказание услуг для мигрантов, включенных в реестр контролируемых лиц.

До этого сообщалось, что мигрантов в России начнут штрафовать в случаях, если их дети не смогут сдать тест на знание русского языка и поступить в школу. По данным законопроекта, несовершеннолетние иностранцы, не сумевшие сдать тест, в течение месяца не приступят к прохождению дополнительных программ по обучению русскому языку, сведения о них будут направляться органами опеки в МВД России и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Ранее Медведев призвал выдворять из РФ мигрантов с наркозависимостью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами