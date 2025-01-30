Медведев призвал выдворять из РФ мигрантов с наркозависимостью

В России следует исключить для мигрантов с наркозависимостью возможность оставаться на территории страны и «легализоваться». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам совершенствования миграционного законодательства, фрагмент заседания опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«Одна из острых проблем в области миграции — ситуация с иностранцами, которые заражены опасными инфекциями или употребляют наркотики», — сообщил зампред Совбеза РФ.

Медведев подчеркнул, что таких мигрантов следует «без промедления выдворять» за пределы России. Кроме того, указал зампреда Совбеза РФ, следует исключить для таких мигрантов возможность остаться в России и легализоваться.

Незадолго до этого эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов рассказал «Газете.Ru», что одним из ключевых факторов, из-за которого мигранты продолжают оставаться в России, является увеличение заработной платы. Эксперт пояснил, что многие иностранные работники надеются на вознаграждение около $1,5 тысячи и если такие ожидания не будут оправданы, существует вероятность, что часть мигрантов примут решение покинуть страну.

В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Россия не должна идти по пути Европы и повторять ее ошибки в сфере миграционной политики. Парламентарий указал, что излишняя толерантность к иностранным гражданам может закончиться созданием национальных анклавов на территории страны.

Ранее в Кировской области две женщины помогли легализовать около 100 мигрантов.