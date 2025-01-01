Путин поручил организовать обучение детей мигрантов русскому языку

Российский президент Владимир Путин поручил правительству организовать обучение русскому языку для детей мигрантов, включая тех, кто не прошел языковое тестирование. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обеспечить реализацию правовых, организационных и финансовых мер по созданию условий для обучения русскому языку детей с миграционной историей», — говорится в поручении.

Помимо этого, Путин отметил необходимость адаптации детей мигрантов в российском обществе.

Ответственным за исполнение поручения президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина.

28 декабря Путин подписал закон о запрете приема в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Согласно документу, зачисление иностранцев в школы возможно только при условии успешного прохождения бесплатного экзамена по русскому языку в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.

В документе указано, что дети мигрантов, провалившие тестирование на знание языка, не будут допускаться до учебных заведений.

Ранее Медведев высказался против этноанклавов из семей мигрантов.