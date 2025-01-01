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Путин поручил организовать обучение детей мигрантов русскому языку

Путин дал поручение организовать обучение детей мигрантов русскому языку
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Александр Казаков/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин поручил правительству организовать обучение русскому языку для детей мигрантов, включая тех, кто не прошел языковое тестирование. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обеспечить реализацию правовых, организационных и финансовых мер по созданию условий для обучения русскому языку детей с миграционной историей», — говорится в поручении.

Помимо этого, Путин отметил необходимость адаптации детей мигрантов в российском обществе.

Ответственным за исполнение поручения президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина.

28 декабря Путин подписал закон о запрете приема в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Согласно документу, зачисление иностранцев в школы возможно только при условии успешного прохождения бесплатного экзамена по русскому языку в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.

В документе указано, что дети мигрантов, провалившие тестирование на знание языка, не будут допускаться до учебных заведений.

Ранее Медведев высказался против этноанклавов из семей мигрантов.

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