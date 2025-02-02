Стало известно, сколько жителей осажденного Сталинграда получают повышенные пенсии

Более 3 тысяч награжденных знаком «Жителю осажденного Сталинграда» получают пенсию в повышенном размере и социальные доплаты к ней. Об этом сообщается на сайте Социального фонда России (СФР).

По данным фонда, статус ветерана ВОВ дал жителям осажденного Сталинграда право на ежемесячную денежную выплату, которая сейчас составляет 4185 рублей. Также ветераны получают набор социальных услуг, в числе которых бесплатные лекарства, медицинские изделия, проезд на пригородных электричках и санаторное лечение.

В фонде отметили, что средний доход жителей осажденного Сталинграда к концу 2024 года составил 48 тыс. рублей. После индексации в январе этого года страховые пенсии увеличились на 7,3%, до 51 тыс. рублей.

В пресс-службе подчеркнули, что в феврале ветеранов ждет дополнительная индексация пенсии и повышение социальной ежемесячной выплаты.

Также в России присвоят всем участникам Великой Отечественной войны звание почетных граждан населенных пунктов или регионов. Соответствующую инициативу Минобороны РФ поддержал президент Владимир Путин.

15 января Путин подписал указ о разовой выплате 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной. Мера поддержки коснется фронтовиков, а также их вдов, узников концлагерей, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда. Кроме того, выплаты получат и те, кто работал на объектах противовоздушной обороны, морских и авиабазах, а также строил оборонительные сооружения.

Ранее стало известно, что в Дагестане ветераны в честь 80-летия Победы получат по полмиллиона.