В Дагестане ветераны в честь 80-летия Победы получат по полмиллиона

Меликов: в Дагестане ветераны получат по 500 тыс. рублей в честь 80-летия Победы

В Республике Дагестан ветераны получат по 500 тыс. рублей в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а блокадникам Ленинграда и узникам концлагерей выплатят по 80 тыс. рублей. Об этом сообщает администрация главы республики Сергея Меликова в официальном Telegram-канале.

Также в России присвоят всем участникам Великой Отечественной войны звание почетных граждан населенных пунктов или регионов. Соответствующую инициативу Минобороны РФ поддержал президент Владимир Путин.

15 января Путин подписал указ о разовой выплате 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной. Мера поддержки коснется фронтовиков, а также их вдов, узников концлагерей, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда. Кроме того, выплаты получат и те, кто работал на объектах противовоздушной обороны, морских и авиабазах, а также строил оборонительные сооружения.

До этого стало известно, что Россия пригласит представителей стран антигитлеровской коалиции на 80-летие Победы.

Ранее сообщалось, что в Казахстане впервые за пять лет пройдет парад Победы.