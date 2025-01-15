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Все участники Великой Отечественной войны получат звания почетных граждан

Путин поддержал идею присвоить участникам ВОВ звания почетных граждан
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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В России присвоят всем участникам Великой Отечественной войны звание почетных граждан населенных пунктов или регионов. Соответствующую инициативу Минобороны РФ поддержал президент Владимир Путин, которого цитирует ТАСС.

«Считаю необходимым поддержать инициативу Министерства обороны о наделении всех наших фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, званием «Почетный гражданин»: региона, города или муниципалитета», — сказал глава государства.

Также 15 января Путин подписал указ о разовой выплате 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной. Мера поддержки коснется фронтовиков, а также их вдов, узников концлагерей, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда. Кроме того, выплаты получат и те, кто работал на объектах противовоздушной обороны, морских и авиабазах, а также строил оборонительные сооружения.

До этого стало известно, что Россия пригласит представителей стран антигитлеровской коалиции на 80-летие Победы.

Ранее сообщалось, что в Казахстане впервые за пять лет пройдет парад Победы.

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