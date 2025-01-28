С главы Корпорации развития Курской области потребовали взыскать 3 млрд рублей

Генпрокуратура через суд потребовала взыскать более трех миллиардов рублей с главы Корпорации развития Курской области, его заместителей, а также ряда предпринимателей. Об этом сообщило РИА Новости.

Эти средства были присвоены ими на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, отметили в Генпрокуратуре.

Прокуратура потребовала «взыскать солидарно со всех участников (физлиц и компаний) 3,222 млрд рублей», а также заявила о необходимости применить обеспечительные меры по делу и наложить аресты на имущество фирм и участников коррупционных схем.

Ранее в отношении бывших руководителей Корпорации развития Курской области было возбуждено уголовное дело.

Генерального директора компании Владимира Лукина и его бывшего заместителя Игоря Грабина задержали в конце прошлого года. Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных селах Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе. По данным следствия, они неправомерно израсходовали более 173 млн рублей бюджетных средств в рамках одного из контрактов.

При этом Лукин недавно получил медаль за вклад в укрепление обороны России.

Ранее экс-главу Корпорации развития Самарской области обманули на 430 млн рублей.