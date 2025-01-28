Хинштейн поможет взыскать 3,2 млрд рублей с главы курской корпорации

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что иск Генеральной прокуратуры к руководителям Корпорации развития Курской области поддержит правительство региона.

Хинштейн напомнил, что ГП потребовала взыскать более 3,2 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета на строительство фортификационных сооружений в регионе. Однако деньги были присвоены.

Генеральная прокуратура РФ ранее потребовала «взыскать солидарно со всех участников (физлиц и компаний) 3,222 млрд рублей», а также заявила о необходимости применить обеспечительные меры по данному делу и наложить аресты на имущество фирм и участников коррупционных схем. До этого в отношении бывших руководителей Корпорации развития Курской области было возбуждено уголовное дело.

Ранее курская чиновница, которую Хинштейн раскритиковал за отдых в Индии, покинула пост.