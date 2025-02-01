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Ученые предупредили об угрозе мощного извержения вулкана на Камчатке

На Камчатке в ближайшие дни ожидается мощное извержение вулкана Безымянный
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Александр Пирагис/РИА Новости

На Камчатке в ближайшие три дня может произойти мощное извержение вулкана Безымянный. Об этом сообщила на своем сайте Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

По их словам, фиксируется увеличение активности вулкана, которая сопровождается интенсивными выбросами газа и пара.

По данным спутниковых снимков, прошлой ночью над вулканом наблюдалась большая термическая аномалия.

«Вулкан готовится к сильному эксплозивному извержению, которое может произойти в ближайшие три дня», — отмечается в сообщении.

Специалисты предупредили, что в случае извержения выбросы пепла могут подниматься на высоту до 10-15 км над уровнем моря.

Вулкан Безымянный расположен в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота составляет 3 км. Последнее извержение Безымянного происходило в июле 2024 года.

28 января в районе камчатского вулкана зафиксировали 79 сейсмических событий за сутки, а до этого — свечение купола.

Накануне климатолог Арсений Юрганов согласился с прогнозами зарубежных ученых, согласно которым в ближайшие годы, включая 2025-й, на Земле произойдет множество природных катаклизмов, таких как извержения вулканов, наводнения, а также изменения солнечной активности.

Ранее вулканолог назвал самые сейсмоопасные регионы России.

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