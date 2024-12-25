Климатолог предупредил о росте числа природных катаклизмов в 2025 году

Климатолог Арсений Юрганов в интервью RuNews24.ru прокомментировал прогнозы зарубежных ученых, согласно которым в ближайшие годы, включая 2025-й, на Земле произойдет множество природных катаклизмов, таких как извержения вулканов, наводнения, изменения солнечной активности и др.

Эксперт отметил, что пик 25-летнего солнечного цикла представляет особую опасность. Он согласился со словами американского гелиофизика Скотта Уильяма Макинтоша о том, что геомагнитная активность возрастет на 50%. По этой причине солнечные вспышки и выбросы могут даже повредить спутники.

Кроме того, по словам Юрганова, возможна активизация вулканов на Камчатке, Аляске и в Индонезии в Тихом океане. Быстрое таяние ледников приводит к повышению уровня Мирового океана, что затронет даже американские города Нью-Йорк, Майами и Сан-Франциско, добавил климатолог.

«Земля уже давно намекает о возможных сюрпризах, и мы должны быть готовы к любым изменениям климата и природным катастрофам. Уже давно пора действовать для снижения рисков и обеспечения безопасности населения», — резюмировал специалист.

Климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев до этого отмечал, что увеличение количества природных катаклизмов происходит во всем мире — за последние 45 лет их стало втрое больше, а в России — вдвое.

По его словам, речь идет о целом комплексе природных явлений, в том числе землетрясениях, ливнях, засухах, наводнениях и ураганах. Наблюдается гидрологический цикл, который включает в себя все перечисленное.

Ранее ученые предложили прогнозировать природные катаклизмы по поведению животных.