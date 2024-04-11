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Вулканолог назвал самые сейсмоопасные регионы России

Вулканолог Плечов: в некоторых регионах РФ вскоре могут произойти землетрясения

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Kyodo/via Reuters

В России некоторые регионы входят в число опасных по сейсмической активности. К ним относятся Камчатка, Курилы, Крым, Кавказ, Байкал и Саяны, рассказал профессор кафедры петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов. В беседе с Общественной Службой Новостей он призвал не верить сообщениям СМИ о том, что мир вскоре накроет волна землетрясений, подчеркнув, что мелкие подземные толчки уже происходят каждую минуту, просто их не замечают.

К сильным относятся землетрясения магнитудой от 7 и выше, отметил эксперт. По его словам, в сейсмически активных российских регионах в ближайшее время могут произойти подземные толчки, но небольшие.

«Землю не накроет волна землетрясений, просто кому-то стало скучно и они начали развивать панику», — считает Плечов.

Также, по словам специалиста, не стоит опасаться извержений вулканов – ежегодно фиксируется порядка 30 таких природных явлений.

Напомним, минувшей ночью жители Краснодарского края и Адыгеи сообщили, что после полуночи почувствовали подземные толчки. Эпицентр землетрясения магнитудой 4,3 находился в Адыгее. Кроме того, в Китае накануне произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Сейсмологи ранее предупредили о скором росте количества сильных землетрясений.

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