На Камчатке зафиксировали свечение купола вулкана Безымянный

Ученые Камчатского края зафиксировали вулканическую активность на вулкане Безымянный. Об этом сообщили в Telegram-канале Камчатского филиала геофизической службы РАН.

«На Безымянном наблюдается свечение купола», — говорится в сообщении.

Вулкан расположен в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота составляет 3 километра. Последнее извержение Безымянного происходило в июле 2024 года.

До этого климатолог Арсений Юрганов прокомментировал прогнозы зарубежных ученых, согласно которым в ближайшие годы, включая 2025-й, на Земле произойдет множество природных катаклизмов, таких как извержения вулканов, наводнения, а также изменения солнечной активности.

По его словам, пик 25-летнего солнечного цикла представляет особую опасность. Он согласился со словами американского гелиофизика Скотта Уильяма Макинтоша о том, что геомагнитная активность возрастет на 50%. По этой причине солнечные вспышки и выбросы могут даже повредить спутники.

Ранее ученые предложили прогнозировать природные катаклизмы по поведению животных.