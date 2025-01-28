На Камчатке возле вулкана Безымянный зафиксировали почти 80 сейсмособытий за сутки

РАН: за сутки в районе вулкана Безымянный произошло 79 сейсмических событий

В районе камчатского вулкана Безымянный зафиксировали 79 сейсмических событий за сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале филиала геофизической службы РАН.

Специалисты отметили, что на юго-восточном склоне вулкана в темное время суток было зафиксировано свечение.

До этого сообщалось, что неподалеку от побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр сейсмической активности находился в 107 километрах от Петропавловска-Камчатского.

25 января на Камчатке зафиксировали свечение купола вулкана Безымянный.

Вулкан расположен в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота составляет 3 километра. Последнее извержение Безымянного происходило в июле 2024 года.

На фоне последних событий климатолог Арсений Юрганов согласился с прогнозами зарубежных ученых, согласно которым в ближайшие годы, включая 2025-й, на Земле произойдет множество природных катаклизмов, таких как извержения вулканов, наводнения, а также изменения солнечной активности.

Ранее глава МЧС Куренков назвал зоны риска паводков и пожаров в 2025 году.