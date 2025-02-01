В Швеции освободили задержанных, подозреваемых в убийстве сжигателя Корана

Прокуратура Швеции сообщила об освобождении пятерых задержанных, которые подозреваются по делу об убийстве организатора акций с сожжением Корана Салвана Момики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Подозрения в совершении преступления ослабли, я больше не вижу причин держать людей под стражей», — заявил старший прокурор Расмус Оман.

30 января сообщалось, что в шведском городе Сёдертелье к югу от Стокгольма нашли мертвым 38-летнего Салвана Момику, который организовывал акции с сожжением Корана. По данным СМИ, до убийства он вел прямой эфир в TikTok, и кадры стрельбы могли попасть на видео. По делу об убийстве были задержаны пять человек.

Салван Момика приехал в Швецию из Ирака в 2018 году, а в 2021-м получил трехлетний вид на жительство. Летом 2024 года ему продлили временный вид на жительство на год. Впервые священную книгу мусульман Момика сжег на площади в центре Стокгольма 28 июня 2023 года, когда мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Шведская прокуратура предъявила мужчине обвинение по статье «возбуждение ненависти по национальному признаку». Ему инкриминировались четыре эпизода с сожжением Корана в четырех местах Стокгольма летом 2023 года.

Ранее жительница Швеции сожгла Коран.