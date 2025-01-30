Убийство в прямом эфире: в Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана

В Швеции убили иракского активиста Салвана Момику, который стал известным из-за публичных сожжений Корана в 2023 году. 30 января суд Стокгольма должен был вынести ему приговор по делу о подстрекательстве, однако за день до этого мужчину нашли мертвым в собственной квартире. По данным СМИ, до убийства он вел прямой эфир в TikTok и кадры стрельбы могли попасть на видео. Подробности — в материале «Газеты.Ru»

Иракца Салвана Момику, который стал известным из-за публичных сожжений Корана в 2023 году, застрелили. Об этом сообщает SVT Nyheter.

По данным издания, тело Момики обнаружили 29 января. Убийство произошло в шведском городе Седертелье, расположенном в пригороде Стокгольма. Газета Expressen сообщила, что до инцидента мужчина вел прямой эфир в TikTok, кадры стрельбы могли попасть на видео . Издание также опубликовало короткий отрывок из этого эфира — на них видно, как прибывший на место полицейский поднимает телефон и выключает трансляцию.

«На месте происшествия в квартире обнаружен застреленный мужчина лет 40, которого доставили в больницу», — сообщила пресс-служба стокгольмской полиции и уточнила, что тот скончался. При этом имя погибшего правоохранители не назвали.

Expressen уточняет, что по подозрению в убийстве активиста были задержаны пятеро человек, все они старше 18 лет.

30 января Стокгольмский окружной суд должен был вынести Салвану Момике приговор по делу о подстрекательстве группы людей в связи с четырьмя разными сожжениями Корана в 2023 году. Однако из-за того, что «один из подсудимых умер», заседание перенесли. В суде заявили, что приговор необходимо адаптировать, так как вынести его умершему невозможно.

Кто такой Салван Момика?

Момика приехал из Ирака в Швецию в 2018-м, получив через три года вид на жительство. Известность мужчина получил в 2023 году, когда публично несколько раз сжигал Коран. Первая акция состоялась 28 июля — в первый день Курбан-байрама — у главной мечети Стокгольма. Сначала Момика вырвал из священной книги мусульман страницы, вложил в нее бекон, а затем поджег от сигары.

Он объяснил свой поступок желанием, чтобы Коран запретили в Швеции. Несмотря на то, что акция была согласована с полицией, на иракца составили два протокола: за подстрекательство по этническому признаку и разведение огня в общественном месте.

Иммигрант из Ирака сжег Коран у мечети Стокгольма во время молитвы и получил два протокола В центре Стокгольма в первый день Курбан-байрама иммигрант из Ирака сжег Коран у главной... 28 июня 19:13

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон еще до акции признался, что хоть и понимает, что сожжение Корана перед мечетью законно, но считает это умышленной провокацией. Действия Момики в итоге привели к демонстрациям и штурму шведского посольства в Багдаде. МИД Ирака потребовал от Швеции экстрадировать мужчину.

19 июля того же года СМИ сообщили, что Момика собирается повторить свою акцию. На этот раз он намеревался сжечь не только Коран, но иракский флаг перед посольством страны в Стокгольме. Полиция согласовала заявку, акция прошла 20 июля. До сожжения Корана дело не дошло, однако мужчина прилюдно растоптал книгу. В тот же день правительство Ирака объявило о полном разрыве дипломатических отношений со Швецией. Власти также попросили своего посла в этой стране покинуть ее.

31 июля Салван Момика провел еще одну акцию: вместе с Салваном Наджемом он пинал Коран, а после поджег книгу у здания шведского парламента в Стокгольме.

14 августа они вновь сожгли Коран у парламента. В тот же день на Момику было совершенно первое нападение. Как выяснили правоохранители, активист несколько раз просил нападавшего не приближаться и пытался защититься от ударов с помощью дорожного знака. Однако мужчина в боксерских перчатках смог нанести несколько точных ударов, после чего он покинул место происшествия.

Это, впрочем, не остановило иракца, и он провел еще несколько акций. 3 сентября активист сжег Коран в Мальме. После этого в городе произошли беспорядки, неизвестные подожгли несколько машин и бросали камни в полицейские автомобили.

Несмотря на то, что мужчина неоднократно сжигал Коран, прокуратура Швеции возбудила уголовное дело только по четырем эпизодам. В ведомстве заявили, что Момика и Салван Наджем причастны к акциям, прошедшим 28 июня, а также 24, 25 и 26 августа 2023 года.

Дело было открыто только в конце августа 2024-го. В прокуратуре посчитали, что действия и высказывания мужчин попадают под статью о подстрекательстве против этнической группы. Ведомство заявило, что обвиняемые «обращались с Кораном так, чтобы вызвать неуважение к мусульманам из-за их вероисповедания».