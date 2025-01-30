В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана

В шведском городе Сёдертелье к югу от Стокгольма нашли мертвым 38-летнего Салвана Момику, который организовывал акции с сожжением Корана. Об этом сообщает телеканал SVT.

По данным источников канала, тело активиста обнаружили у него дома, на нем были огнестрельные ранения.

Однако официальных подтверждений смерти Момики пока не поступало. Стокгольмский окружной суд должен был вынести ему приговор по статье «Возбуждение ненависти по национальному признаку». Но оглашение вердикта отложили из-за «подтверждения смерти одного из обвиняемых».

Полиция тоже пока не прокомментировала инцидент и личность убитого. По информации SVT, в расследовании дела участвует служба безопасности, задержаны несколько человек. Территория вокруг места преступления оцеплена, ведется обыск участка вокруг многоквартирного дома.

Сальван Момика приехал в Швецию из Ирака в 2018 году, а в 2021-м получил трехлетний вид на жительство. Летом 2024 года ему продлили временный вид на жительство на год. Впервые священную книгу мусульман Момика сжег на площади в центре Стокгольма 28 июня 2023 года, когда мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

Шведская прокуратура предъявила мужчине обвинение по статье «возбуждение ненависти по национальному признаку». Ему инкриминировались четыре эпизода с сожжением Корана в четырех местах Стокгольма летом 2023 года.

В марте 2024 года Момика запросил политическое убежище в Норвегии. Мужчина получил решение миграционного суда о высылке из Швеции. Момике отказали в апелляции и одновременно запрещен въезд в Швецию на пять лет. Сам мужчина заявил, что будет уважать законы Норвегии, и если ему запретят сжигать Коран в этой стране, то он не будет этого делать.

Ранее жительница Швеции сожгла Коран.