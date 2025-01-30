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В Швеции задержали пять человек по делу об убийстве организатора акций с сожжением Корана

SVT: полиция Швеции задержала пять человек по делу об убийстве Салвана Момики
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Johan Nilsson/TT News Agency/Reuters

Полиция Швеции задержала пять человек, подозреваемых в убийстве организатора акций с сожжением Корана Салвана Момики. Об этом сообщает телеканал SVT.

«Ночью полиция задержала пять человек», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что в Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана.

Сальван Момика приехал в Швецию из Ирака в 2018 году, а в 2021-м получил трехлетний вид на жительство. Летом 2024 года ему продлили временный вид на жительство на год. Впервые священную книгу мусульман Момика сжег на площади в центре Стокгольма 28 июня 2023 года, когда мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

Шведская прокуратура предъявила мужчине обвинение по статье «возбуждение ненависти по национальному признаку». Ему инкриминировались четыре эпизода с сожжением Корана в четырех местах Стокгольма летом 2023 года.

В марте 2024 года Момика запросил политическое убежище в Норвегии. Мужчина получил решение миграционного суда о высылке из Швеции. Момике отказали в апелляции и одновременно запрещен въезд в Швецию на пять лет. Сам мужчина заявил, что будет уважать законы Норвегии, и если ему запретят сжигать Коран в этой стране, то он не будет этого делать.

Ранее жительница Швеции сожгла Коран.

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