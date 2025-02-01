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В РФ проиндексируют материнский капитал на 9,5%

Володин сообщил об увеличении размера материнского капитала на 9,5%
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Российское руководство проиндексирует материнский капитал на 9,5%. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

«Его (материнского капитала. — «Газета.Ru») максимальная сумма составит 912 тыс. рублей», — уточнил парламентарий.

Он подчеркнул, что одним из приоритетных направлений работы властей является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами. В том числе это касается поддержки семей с детьми.

По словам законодателя, по решению президента РФ Владимира Путина индексацию страховых выплат и социальных пенсий тоже доведут до 9,5%. Володин подчеркнул, что данная мера будет иметь обратную силу, поэтому заработает с 1 января 2025 года.

27 января член комитета ГД РФ по социальной политике Светлана Бессараб назвала увеличение размера материнского капитала «жизненно необходимой» мерой. Она пояснила, что абсолютное большинство семей используют соответствующие средства на приобретение жилья.

До этого премьер-министр страны Михаил Мишустин рассказал, что с 1 февраля текущего года материнский капитал на первого ребенка вырастет до 690,3 тыс. рублей. Размер выплат на второго и последующих детей, в свою очередь, увеличится до 912 тыс. рублей.

Ранее российский лидер поручил повысить размер пособия по беременности и родам для студенток.

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