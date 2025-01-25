Путин поручил повысить размер пособия по родам для студенток

Путин поручил повысить пособие по родам для студенток до прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин поручил повысить размер пособия по беременности и родам для студенток до прожиточного минимума. Поручения опубликованы на сайте Кремля.

«Повышение размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения...до величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте Российской Федерации по месту их жительства (пребывания) или фактического проживания;» — говорится в поручении.

Срок принятия решения по поручению — до 15 апреля.

Прожиточный минимум в 2025 году в целом по России составит 17 733 рубля.

Также Путин поручил к 1 декабря проработать вопрос увеличения размера материнского капитала в зависимости от очередности рождения ребенка. Кроме того, матери-героини получат гарантии, аналогичные льготам для Героев труда.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова до этого заявляла, что в России обсуждается десятикратное увеличение пособий по беременности для студенток.

Ранее сообщалось, что в России пособие по беременности и родам может превысить миллион рублей.