Путин поручил повысить размер пособия по родам для студенток

Президент России Владимир Путин поручил повысить размер пособия по беременности и родам для студенток до прожиточного минимума. Поручения опубликованы на сайте Кремля.
«Повышение размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения...до величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте Российской Федерации по месту их жительства (пребывания) или фактического проживания;» — говорится в поручении.
Срок принятия решения по поручению — до 15 апреля.
Прожиточный минимум в 2025 году в целом по России составит 17 733 рубля.
Также Путин поручил к 1 декабря проработать вопрос увеличения размера материнского капитала в зависимости от очередности рождения ребенка. Кроме того, матери-героини получат гарантии, аналогичные льготам для Героев труда.
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова до этого заявляла, что в России обсуждается десятикратное увеличение пособий по беременности для студенток.
Ранее сообщалось, что в России пособие по беременности и родам может превысить миллион рублей.