В Госдуме назвали увеличение маткапитала «жизненно необходимым»

В России важно увеличить размер материнского капитала, это «жизненно необходимо». Об этом в беседе с RT рассказала член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.

По ее словам, президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в выплату на фоне роста инфляции. Она уточнила, что это позволит сохранить «значимость мер поддержки для их получателей».

«С учетом того, что абсолютное большинство семей используют маткапитал на приобретение жилья, увеличение выплат жизненно необходимо», — заключила Бессараб.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин до этого заявил, что с 1 февраля материнский капитал на первого ребенка вырастет до 690,3 тысяч рублей, на второго и последующих — 912 тысяч. По его словам, необходимые ресурсы для выполнения всех этих обязательств перед гражданами предусмотрены как федеральным бюджетом, так и Социальным фондом.

Также с 1 февраля ежегодно будет индексироваться ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. До этого такие выплаты были фиксированными.

Ранее в Госдуме назвали условие для получения маткапитала рожающим на дому.