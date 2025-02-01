Аэропорт Ульяновска возобновил работу

Росавиация: в аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Ульяновска (Баратаевка) в 08:30 по московскому времени сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он уточнил, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Коренянко добавил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все требующиеся меры для обеспечения безопасности полетов.

Рано утром 1 февраля в аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Что стало причиной введения временных ограничений, в Росавиации не уточнили.

29 января временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропорту Мурманска.

На прошлой неделе Росавиация разослала авиакомпаниям рекомендации по обеспечению безопасности полетов в связи с участившимися сбоями в работе бортовых средств автоматизации управления движением и навигации из-за воздействия систем радиоэлектронной борьбы, которые российские военнослужащие используют для отражения атак украинских беспилотников.

Ранее кадры падения медицинского самолета в Филадельфии попали в сеть.