Мурманский аэропорт возобновил работу

В аэропорту Мурманска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Мурманска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, совершавший рейс в Мурманск», — написал представитель ведомства.

Кореняко добавил, что во время закрытия воздушной гавани экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

О закрытии аэропорта Мурманска сообщалось утром 29 января.

На прошлой неделе Росавиация разослала авиакомпаниям рекомендации по обеспечению безопасности полетов в связи с участившимися сбоями в работе бортовых средств автоматизации управления движением и навигации из-за воздействия систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые российские военнослужащие используют для отражения атак беспилотников ВСУ.

Ранее пассажирский самолет ушел на запасной аэродром в Уфе.