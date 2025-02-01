Защита обжаловала приговор одному из участников захвата заложников в СИЗО Ростова

Защита террориста Даниила Камнева, который участвовал в захвате заложников в СИЗО в Ростове, обжаловала приговор по делу о подготовке теракта в Кисловодске в Ставропольском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение суда.

Жалоба была принята судом для рассмотрения.

16 июня 2024 года шесть заключенных, сбежавших из камер, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО в Ростовской области. Они требовали машину и освобождения. Силовики провели операцию по освобождению заложников, в ходе которой пятеро террористов были ликвидированы.

В июле Даниила Камнева, который участвовал в захвате заложников и выжил при операции силовиков, заключили под стражу. В августе Южный окружной военный суд приговорил его к 23 годам лишения свободы.

При этом в августе 2024 года стало известно, что в отношении бывшего временно исполняющего обязанности начальника следственного изолятора №1 в Ростове-на-Дону Романа Заболотнева возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» — сотрудник был предварительно уволен со службы.

Ранее были уволены четыре сотрудника СИЗО Ростова-на-Дону.