Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Защита обжаловала приговор одному из участников захвата заложников в СИЗО Ростова

Защита Камнева обжаловала приговор в связи с подготовкой теракта в Кисловодске
close
Телеграм-канал Shot

Защита террориста Даниила Камнева, который участвовал в захвате заложников в СИЗО в Ростове, обжаловала приговор по делу о подготовке теракта в Кисловодске в Ставропольском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение суда.

Жалоба была принята судом для рассмотрения.

16 июня 2024 года шесть заключенных, сбежавших из камер, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО в Ростовской области. Они требовали машину и освобождения. Силовики провели операцию по освобождению заложников, в ходе которой пятеро террористов были ликвидированы.

В июле Даниила Камнева, который участвовал в захвате заложников и выжил при операции силовиков, заключили под стражу. В августе Южный окружной военный суд приговорил его к 23 годам лишения свободы.

При этом в августе 2024 года стало известно, что в отношении бывшего временно исполняющего обязанности начальника следственного изолятора №1 в Ростове-на-Дону Романа Заболотнева возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» — сотрудник был предварительно уволен со службы.

Ранее были уволены четыре сотрудника СИЗО Ростова-на-Дону.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами