Бывший врио начальника ростовского СИЗО стал фигурантом уголовного дела

В отношении бывшего временно исполняющего обязанности начальника следственного изолятора №1 в Ростове-на-Дону Романа Заболотнева возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» УК РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«После захвата заложников в отношении Заболотнева возбуждено дело по ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении агентства.

До этого стало известно об увольнении Заболотнева.

16 июня шесть заключенных, сбежавших из камер, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО в Ростовской области. Они требовали машину и освобождения. Силовики провели операцию по освобождению заложников, в ходе которой пятеро террористов были ликвидированы.

В июле Даниила Камнева, который участвовал в захвате заложников и выжил при операции силовиков, заключили под стражу. В августе Южный окружной военный суд приговорил его к 23 годам лишения свободы.

Ранее были уволены четыре сотрудника СИЗО Ростова-на-Дону.