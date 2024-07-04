Несколько сотрудников СИЗО Ростова-на-Дону уволили после захвата заложников

Четверых сотрудников СИЗО Ростова-на-Дону, где 16 июня имеющие связи с ИГ (организация запрещена в России) террористы захватили в заложники сотрудников изолятора, были уволены в ходе разбирательств после инцидента. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В результате последнего обыска, по его данным, в изоляторе у арестантов нашли две игровые приставки PlayStation 4 и один Xbox.

По информации Shot, 23-летнего инспектора Виктора Кончакова, который был в заложниках у террористов, перевели на административную должность в региональное управление ФСИН.

16 июня шесть заключенных, сбежавших из камер, взяли в заложники младшего инспектора Виктора Кончакова и начальника оперативного управления ФСИН по Ростовской области Александра Богма, угрожая заточками. Они требовали машину и освобождения. Часть из них была осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году.

Силовики провели операцию по освобождению заложников, в ходе которой пятеро террористов были ликвидированы.

25 июня один из захватчиков заложников Даниил Камнев, раненный при штурме, пришел в сознание, его могли допросить.

Ранее всех заключенных СИЗО в Ростове-на-Дону побрили наголо.