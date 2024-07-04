Одного из захватчиков СИЗО в Ростове заключили под стражу

Террориста Даниила Камнева, который вместе с несколькими арестантами захватил в заложники сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, заключили под стражу. Об этом сообщает «161.ru».

Ему предъявлены обвинения по трем статьям — 206, ч.3 («Захват заложника организованной группой»), 313 ч. 3 («Побег из мест лишения свободы»), 321 ч. 3 («Применение насилия опасного для жизни»).

Также стали известны подробности побега — арестанты, отогнув изнутри камеры решетку, перепилили прутья решетки установленной снаружи окна. Через отверстие в окне они покинули камеру, при себе у них были ножи.

16 июня шесть заключенных, сбежавших из камер, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО в Ростовской области. Они требовали машину и освобождения. Силовики провели операцию по освобождению заложников, в ходе которой пятеро террористов были ликвидированы.

4 июля Генеральная прокуратура России внесла представление директору ФСИН Аркадию Гостеву в связи с ростом числа побегов осужденных из колоний-поселений.

Ранее были уволены четыре сотрудника СИЗО Ростова-на-Дону.