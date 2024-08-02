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Захватчику заложников в СИЗО в Ростове вынесли приговор

Захватчика заложников в СИЗО в Ростове приговорили к 23 годам колонии

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Южный окружной военный суд приговорил к 23 годам колонии Даниила Камнева, который является участником захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что мужчина был осужден по делу о подготовке взрыва в здании ОМВД Кисловодска. Дело было открыто еще до захвата СИЗО. По данным гособвинителя, в сентябре 2020 года Камнев присоединился к ячейке экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация запрещена в России).

Согласно версии следствия, в марте 2021 года вместе с гражданской женой он планировал совершить взрыв в отделении МВД по Кисловодску. Силовики задержали мужчину до совершения предполагаемого преступления.

4 июля сообщалось, что Камнева, который вместе с несколькими арестантами захватил в заложники сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, заключили под стражу. Ему были предъявлены обвинения по трем статьям — 206, ч. 3 («Захват заложника организованной группой»), 313 ч. 3 («Побег из мест лишения свободы»), 321 ч. 3 («Применение насилия опасного для жизни»).

В середине июня обвиняемые, которые содержались в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Они требовали машину и освобождения. В итоге большинство преступников были ликвидированы в результате операции силовиков, один из них — Камнев — выжил. Сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены.

Ранее были уволены четыре сотрудника ростовского СИЗО.

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Захват заложников в Ростове
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