В ООН высказались против убийства гражданского населения в Курской области

Организация Объединенных Наций последовательно выступает против убийства гражданского населения. Об этом во время брифинга заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Русское Поречное Курской области, где украинские военные расправились с десятками мирных россиян, сообщает РИА Новости.

«Мы очень последовательно высказывались против гибели и убийств любого гражданского населения, независимо от того, находятся ли они в Российской Федерации или на Украине», – сказал он.

23 января официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что украинские военные организовали камеры пыток в подвальных помещениях домов в селе Русское Поречное Курской области.

Позднее Следственный комитет России в своем Telegram-канале опубликовал видео допроса украинского пленного Евгения Фабрисенко, причастного к массовым расправам над жителями Русского Поречного.

По данным ведомства, российские военные задержали Фабрисенко на территории Курской области. На допросах мужчина рассказал, что украинские солдаты расправились с более чем 20 мирными жителями, при этом бойцы ВСУ перед убийством изнасиловали восемь женщин.

Ранее Хинштейн отреагировал на расстрел мирных жителей в Русском Поречном.