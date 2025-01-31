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Опубликованы кадры с солдатом ВСУ, убивавшим мирных жителей в Курской области

СК опубликовал видео допроса бойца ВСУ, убивавшего жителей Русского Поречного

Следственный комитет России в своем Telegram-канале опубликовал видео допроса украинского пленного Евгения Фабрисенко, причастного к массовым расправам над жителями Русского Поречного в Курской области.

На видеозаписи украинский военнослужащий дает показания следователям. Пленный признал свою вину и раскрыл позывные других солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвовавших в преступлениях.

По данным ведомства, российские военные задержали Фабрисенко на территории Курской области. На допросах мужчина рассказал, что украинские солдаты расправились с более чем 20 мирными жителями, при этом ВСУ перед убийством изнасиловали восемь женщин.

«Соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвальные помещения частных жилых домов», — указали в СК.

Следователи извлекли тела погибших. В рамках расследования уголовного дела назначены экспертизы.

23 января официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что украинские военные организовали камеры пыток в подвальных помещениях домов в селе Русское Поречное Курской области.

Ранее Зеленского обвинили в сокрытии информации о пытках в ВСУ.

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