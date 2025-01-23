Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовали камеры пыток в подвальных помещениях домов в селе Русское Поречное Курской области. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«В них (в камерах пыток. — «Газета.Ru») найдены изуродованные тела не менее семи местных жителей разных возрастов со следами издевательств. Бандеровцы забросали несчастных гранатами», — сказала дипломат.

В октябре прошлого года российский боец с позывным «Артист» рассказал, что иностранные наемники в рядах ВСУ причастны к пыткам местных жителей в Курской области. По словам военного, что после истязаний военнослужащие бросали гражданских со связанными руками, насиловали женщин.

В конце декабря Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что практически все российские военнослужащие, находившиеся в плену на Украине, подвергались пыткам.

Ранее Зеленского обвинили в сокрытии информации о пытках в ВСУ.