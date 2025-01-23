Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ обвинили ВСУ в создании камер пыток в курском селе

Захарова: ВСУ организовали камеры пыток в селе Русское Поречное Курской области
close
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовали камеры пыток в подвальных помещениях домов в селе Русское Поречное Курской области. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«В них (в камерах пыток. — «Газета.Ru») найдены изуродованные тела не менее семи местных жителей разных возрастов со следами издевательств. Бандеровцы забросали несчастных гранатами», — сказала дипломат.

В октябре прошлого года российский боец с позывным «Артист» рассказал, что иностранные наемники в рядах ВСУ причастны к пыткам местных жителей в Курской области. По словам военного, что после истязаний военнослужащие бросали гражданских со связанными руками, насиловали женщин.

В конце декабря Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что практически все российские военнослужащие, находившиеся в плену на Украине, подвергались пыткам.

Ранее Зеленского обвинили в сокрытии информации о пытках в ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами