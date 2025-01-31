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Хинштейн отреагировал на расстрел мирных жителей в Русском Поречном Курской области

Хинштейн: палачей мирных жителей Русского Поречного должен ждать новый Нюрнберг
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Украинское военные, расстрелявшие мирных жителей села Русское Поречное в Курской области, должны понести самое жестокое наказание. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Палачей мирных жителей Русского Поречного должен ждать новый Нюрнберг», — подчеркнул он.

По его словам, украинские нацисты являются идейными наследниками немецко-фашистских оккупантов и зверями. В ходе Великой Отечественной войны немцы уничтожали россиян такими же методами, закидывая гранаты в подвалы с мирными жителями и пытая людей, а сегодня эта ситуация снова повторяется на русской земле, отметил Хинштейн.

Он выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких, чьи жизни враг отнял «так подло и варварски». Глава региона пообещал, что власти Курской области окажут поддержку родственникам тех, кого расстреляли бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Хинштейн выразил убежденность, что международный трибунал ожидает каждого преступника, который принес в Курскую область геноцид.

31 января официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что пять украинских военных в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области, после чего расправились с 22 мирными жителями села Русское Поречное. По ее словам, преступления совершили старший солдат ВСУ Евгений Фабрисенко и четверо его сослуживцев. У них были позывные «Художник», «Кум», «Проводник» и «Мотыль».

Российские бойцы взяли Фабрисенко в плен в ходе сражений в Суджанском районе. Впоследствии украинского военного отправили на допрос, во время которого он признался в совершенных им и другими солдатами ВСУ злодеяниях.

Ранее в МИД РФ отреагировали на расстрел мирных жителей в Русском Поречном.

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