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Пожарные ликвидировали возгорание в бывшем производственном здании в Москве

МЧС: на северо-западе Москвы потушен пожар в бывшем производственном здании
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Shutterstock

Пожарные ликвидировали возгорание в бывшем производственном здании на северо-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Других подробностей в ведомстве не уточнили.

Утром 31 января на улице Сходненский тупик в российской столице загорелось двухэтажное административное здание. Изначально площадь пожара составила 1500 квадратных метров, но со временем огонь распространился на площади 2000 квадратных метров.

По данным МЧС РФ, на этом фоне в строении произошло частичное обрушение крыши. На месте происшествия работали 130 сотрудников экстренных служб, для ликвидации пламени они задействовали 37 единиц техники.

Позднее агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщало, что одной из возможных причин пожара могла стать неисправность проводки.

Вечером 31 января пожар произошел на мукомольном комбинате в городе Карабулак в Ингушетии. Его площадь составила 500 квадратных метров.

Ранее в Оренбурге мужчина пытался сжечь дом, где находились его бывшая жена и дочь.

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