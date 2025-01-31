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В Ингушетии загорелся мукомольный комбинат

МЧС: мукомольный комбинат на 500 кв. м горит в Ингушетии
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Пожар произошел вечером в пятницу, 31 января, на мукомольном комбинате в городе Карабулак в Ингушетии, его площадь, по предварительной информации, составляет 500 квадратных метров. Об этом сообщило главное управление МЧС России по республике в Telegram-канале.

Информация о пожаре поступила в 17:45 мск.

По предварительной информации ведомства, в результате возгорания никто не пострадал.

В ведомстве подчеркнули, что пожар был ликвидирован в 18:47 мск.

До этого Следственный комитет России завел уголовное дело по факту возгорания в московском административном здании в Сходненском тупике.

Возгорание в Москве произошло утром 31 января. На улице Сходненский тупик на площади 1,5 «квадрата» загорелось двухэтажное административное здание. Были эвакуированы порядка 50 человек.

Отмечается, что в результате возгорания произошло частичное обрушение крыши дома. Возгорание произошло на территории бывшего машиностроительного завода им. Чернышева. Пожар начался на одном из предприятий завода, после чего огонь перекинулся на другое здание.

Ранее появилось видео, как вертолет тушит пожар на северо-западе Москвы.

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