Названа возможная причина мощного пожара в административном здании в Москве

Неисправность проводки рассматривается как одна из возможных причин пожара в бывшем производственном здании на северо-западе Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В качестве причин пожара рассматриваются неисправность проводки или аварийный режим работы электросетей», — рассказал источник агентства.

Утром 31 января на улице Сходненский тупик в российской столице загорелось двухэтажное административное здание. Изначально площадь пожара составила 1 500 квадратных метров, но со временем огонь распространился на площади 2 000 квадратных метров.

По данным МЧС РФ, на этом фоне в строении произошло частичное обрушение крыши. Сейчас на месте происшествия работают 130 сотрудников экстренных служб, для ликвидации пламени они задействовали 37 единиц техники.

Как рассказали в ведомстве, еще до прибытия спасателей из здания эвакуировались 300 человек. Специалисты, в свою очередь, вывели на улицу еще 60 человек. К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Ноябрьске ликвидировали открытый огонь в загоревшемся общежитии.