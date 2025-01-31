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Названа возможная причина мощного пожара в административном здании в Москве

ТАСС: пожар на северо-западе Москвы мог начаться из-за неисправности проводки

Неисправность проводки рассматривается как одна из возможных причин пожара в бывшем производственном здании на северо-западе Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В качестве причин пожара рассматриваются неисправность проводки или аварийный режим работы электросетей», — рассказал источник агентства.

Утром 31 января на улице Сходненский тупик в российской столице загорелось двухэтажное административное здание. Изначально площадь пожара составила 1 500 квадратных метров, но со временем огонь распространился на площади 2 000 квадратных метров.

По данным МЧС РФ, на этом фоне в строении произошло частичное обрушение крыши. Сейчас на месте происшествия работают 130 сотрудников экстренных служб, для ликвидации пламени они задействовали 37 единиц техники.

Как рассказали в ведомстве, еще до прибытия спасателей из здания эвакуировались 300 человек. Специалисты, в свою очередь, вывели на улицу еще 60 человек. К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Ноябрьске ликвидировали открытый огонь в загоревшемся общежитии.

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