Административное здание в Москве вспыхнуло на 1,5 тыс. «квадратов»

В Москве загорелось административное здания, общая площадь возгорания составляет 1,5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

«На улице Сходненский тупик на 1 500 квадратах загорелось 2-этажное административное здание. Эвакуированы порядка 50 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате возгорания произошло частичное обрушение крыши здания.

Telegram-канал «РЕН ТВ» сообщает, что возгорание произошло на территории бывшего машиностроительного завода им. Чернышева. По информации источника, пожар начался на одном из предприятий завода, после чего огонь перекинулся на другое здание.

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