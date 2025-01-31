В Оренбурге мужчина пытался сжечь дом, где спали его бывшая жена и дочь

Житель Оренбурга развелся и попытался сжечь дом, где спали его бывшая жена и дочь. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Оренбургской области.

Ночью 29 января загорелся один из домов по улице Маршака в Оренбурге. По версии следствия, бывший муж хозяйки дома разбил окно в кухне и, разлив на пол и мебель бензин, поджег его. Затем подозреваемый проник в гараж, где поджег автомобиль, принадлежавший его экс-супруге, после чего покинул территорию домовладения. Он знал, что его бывшая жена и дочь находятся в этот момент в жилище и спят, и испытывал неприязнь к женщине из-за результатов раздела совместно нажитого имущества, поэтому решил избавиться от нее.

Хозяйка дома и ее дочь проснулись и стали тушить пожар подручными средствами, а затем вызвали пожарных. Сразу после этого подозреваемый был задержан, его причастность к совершенному преступлению не вызывает у следователей сомнений. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

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