В России могут ввести единую маркировку материалов иноагентов

Единую форму для маркировки сообщений с материалами иностранных агентов могут ввести в России. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, передает РИА Новости.

Сейчас лица, не являющиеся иностранными агентами, могут распространять их материалы с соответствующей маркировкой. Правительство предлагает единую форму такой отметки в текстовых, а также видео- и аудиоматериалах.

31 октября Минюст РФ признал иностранными агентами блогера Anton S и телеведущего Раевского.

Раевский работал на телеканалах «Москва 24», «Культура», «Наука 2.0» и «Россия-2», выпускал исторические передачи. До 2022 года он получил гражданство Израиля, а после начала специальной военной операции переехал в Тель-Авив.

Антон S родился в Эстонии, но большую часть жизни провел в Норвегии. На своем YouTube-канале Суворкин выпускает ролики со сплетнями про звезд российского шоу-бизнеса и других медийных личностей — в том числе про журналистку Ксению Собчак и ее супруга Константина Богомолова. Информация на канале Антон S часто подвергается сомнению. В беседе с Собчак Антон S признался, что не стал бы выпускать подобные ролики, если бы жил в России.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о штрафах до полумиллиона для иноагентов.