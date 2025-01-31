Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России могут ввести единую маркировку материалов иноагентов

Правительство предложило ввести единую маркировку материалов иноагентов
close
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Единую форму для маркировки сообщений с материалами иностранных агентов могут ввести в России. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, передает РИА Новости.

Сейчас лица, не являющиеся иностранными агентами, могут распространять их материалы с соответствующей маркировкой. Правительство предлагает единую форму такой отметки в текстовых, а также видео- и аудиоматериалах.

31 октября Минюст РФ признал иностранными агентами блогера Anton S и телеведущего Раевского.

Раевский работал на телеканалах «Москва 24», «Культура», «Наука 2.0» и «Россия-2», выпускал исторические передачи. До 2022 года он получил гражданство Израиля, а после начала специальной военной операции переехал в Тель-Авив.

Антон S родился в Эстонии, но большую часть жизни провел в Норвегии. На своем YouTube-канале Суворкин выпускает ролики со сплетнями про звезд российского шоу-бизнеса и других медийных личностей — в том числе про журналистку Ксению Собчак и ее супруга Константина Богомолова. Информация на канале Антон S часто подвергается сомнению. В беседе с Собчак Антон S признался, что не стал бы выпускать подобные ролики, если бы жил в России.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о штрафах до полумиллиона для иноагентов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами